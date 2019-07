Martorelli: "Icardi-Nainggolan? Marotta ha ribadito un concetto chiaro"

© foto di Federico De Luca

L'agente Giocondo Martorelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole: "Icardi e Nainggolan fuori dal progetto? Non è una novità. Dall'allenatore ai dirigenti è stata manifestata la volontà di non proseguire il rapporto con questi due giocatori. Marotta ha solo ribadito un concetto chiaro. Non sarà una situazione facile da gestire. La società ha messo in preventivo di non riuscire a guadagnare le cifre sperate, quando metti in pubblico determinate vicende sai che qualcosa puoi perderci. Se le cose dovessero andare per lunghe anche il mercato rallenterà. Lukaku? Non credo dipenda da Icardi, anzi può essere un segnale proprio per l'argentino, cioè voler puntare in modo chiaro su un altro attaccante. Il belga è il giocatore che Conte vuole di più e l'Inter cercherà in ogni modo di accontentarlo".