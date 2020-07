Materazzi: "Il 6-0 al Brescia dimostra il buono stato di forma dell'Inter"

Nel corso di una videochat organizzata dall'Inter fra alcuni club di tifosi e alcune leggende del passato nerazzurro Marco Materazzi, uno dei protagonisti dello storico Triplete ha parlato dell'Inter di oggi e in particolare del 6-0 inflitto al Brescia nell'ultimo turno di campionato: "Penso che sia importantissimo - si legge su FcInterNews. -, perché si tratta anche di giocatori che hanno avuto poco spazio quest'anno. Questo fa bene sperare sul fatto che la condizione di forma dopo la pausa sia molta buona e lo dimostra il fatto che tutti bene o male hanno preso parte in queste 3-4 partite agli impegni che ci sono stati, a parte qualche infortunato o dei giovani come Sebastiano Esposito che ha davanti a sé giocatori di classe mondiale ma si dimostra sempre pronto. Fare tanti gol, e farli con tanta gente, è davvero molto importante. In primo luogo, perché significa che il mister sta dando una chance più o meno a tutti; poi, perché sul piano morale fa molto bene specie a coloro che giocano meno. Ho sempre detto che i giocatori più importanti in una squadra sono quelli che giocano meno durante l'anno. Si allenano come gli altri ma poi purtroppo vanno spesso in panchina o in tribuna. Vedere giocare tutti, compreso Ranocchia, mi rende molto felice perché significa che tutti sono nella condizione di giocare. Poi queste sono valutazioni che fa il mister, le scelte sono sue. Ma visti i risultati direi che va bene".