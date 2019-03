© foto di Federico Gaetano

"Non conta niente chi ci arriva meglio". Stefano Mauri, di derby di Roma, ne ha giocati parecchi. Intervistato dal Corriere di Roma, l'ex capitano della Lazio ha analizzato quello di domani sera: "Le due squadre stanno attraversando un periodo di alti e bassi, ma nel derby non esistono logiche. È una partita che non c’entra assolutamente niente con il resto della stagione".

L'uomo chiave?

"Sarei contento di riveder segnare Ciro Immobile. Si sta parlando molto del fatto che non segna, che non sta bene, che non è in forma. Questa è la partita giusta per tornare a segnare e per aiutare la Lazio a raggiungere la Champions".