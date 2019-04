© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Mazzola, ex giocatore e dirigente dell'Inter, ha parlato della situazione legata al club nerazzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La sensazione è proprio quella che all'Inter, per quanto riguarda la querelle Icardi, abbiano fatto un vero e proprio 'papocchio'. Non sono riusciti a gestirla bene ed è un peccato. Vedremo come andrà a finire. Credo però che per l'Inter la decisione più logica da prendere è quella di separarsi, a fine stagione, sia da Icardi che da Spalletti. Zaniolo? Errore imperdonabile. Un suicidio farlo partire".