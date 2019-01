© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' partito nella mattinata di oggi il quinto memorial Halima Haider, uno dei tornei più importanti a livello giovanile rivolto quest'anno ai calciatori nati nel 2005.

Grandi squadre come Juventus, Inter, Milan, Lazio, Roma, Torino ed Empoli si affronteranno al centro sportivo di via Giuseppe Candiani in Roma sino al sei gennaio, giorno conclusivo di questo torneo dedicato alla memoria della madre di Fabio Liverani, attuale tecnico del Lecce e comproprietario della Nuova Tor Tre Teste.

Questi i risultati della prima giornata:

Inter-Empoli 1-2

Torrenova-Frosinone 2-3

Roma-Margine Coperta 4-0

Milan-Canadian Football Club 11-0

Nuova Tor Tre Teste-Lazio 1-1

Juventus-Dabliu New Team 4-1

Torino-Tau Calcio 6- 1

SPAL-Lecce 4-0