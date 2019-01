Memorial Halima Haider, la Lazio trionfa nel derby

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La quinta edizione del Memorial Halima Haider è stata vinta dalla Lazio. Prima vittoria in assoluto per i bianco-celesti in uno dei tornei più rinomati della categoria under 14. Soddisfazione doppia visto che la vittoria arriva sconfiggendo in finale la Roma, in un impianto della Capitale quale il centro sportivo della Tor Tre Teste in via Giuseppe Candiani, Un importante successo per la gestione Bianchessi.

Finale 6.01-19

Lazio-Roma 2-0

marcatori: Brasili, Zanchetta

Capocannoniere

Emmanuel Gerarca (Torino), 6 reti

Albo d'oro

2019: Lazio

2018: Inter

2017: Empoli

2016: Atalanta

2015: Roma