Penultimo atto del Memorial Halima Haider, competizione rivolta agli under 14 in corso a Roma. E' terminata da qualche minuto la semifinale fra Lazio e Torino, vinta nettamente dai capitolini. Domani mattina si prospetta un derby in finale, visto che la Roma si è in precedenza imposta sull'Inter.

Questi i risultati nello specifico:

Roma-Inter 3-1

Lazio-Torino 3-0

Finale 6.01.2019

Roma-Lazio ore 10.00