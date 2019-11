© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 2019 di Lionel Messi sta terminando nel migliore dei modi. Anche in Nazionale, il fenomeno del Barcellona ha ritrovato il sorriso, segnando sia contro il Brasile che contro l'Uruguay nelle due amichevoli disputate negli ultimi giorni. Reti che lo avvicinano a un grande obiettivo, quello di superare Pelé nella classifica dei marcatori delle selezioni sudamericane: la leggenda brasiliana si è fermata a 77 gol, mentre Messi è arrivato a quota 70. Ma la Pulce punta anche un altro traguardo: diventare il miglior marcatore di sempre in una squadra di club; anche in questo caso, il record da battere appartiene a Pelé, che ha realizzato 643 reti con il Santos, 31 in più di quelle firmate dall'argentino in Catalogna. Il 2020 potrebbe essere l'anno giusto.