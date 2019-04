Milan, anticipazioni sul bilancio: passivo di 80 mln di euro

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna di Tuttosport scrive del bilancio del Milan, che sarà chiuso il prossimo 30 giugno. Il passivo potrebbe essere di circa 80 milioni di euro, dunque una cifra alta. Potrebbe tuttavia diminuire qualora il club rossonero riuscisse, entro la fine di giugno, a mettere a segno delle plusvalenze importanti. Come fatto, ad esempio, da Inter e Roma in questi ultimi anni. Fondamentale, inoltre, conquistare la Champions League che garantirebbe 50 milioni di euro di introiti. Non è dunque da escludere qualche cessione che porterebbe interessanti plusvalenze, come quelle di Suso e Franck Kessié.