Ultime da casa Milan, riportate dal portale Milannews.it. C'è un ballottaggio aperto in difesa per la maglia di terzino destro in vista della partita di domani contro il Napoli. Nella rifinitura odierna, Gattuso ha alternato Ignazio Abate e Davide Calabria nella formazione titolare, con il vice capitano rossonero che potrebbe avere la meglio con Calabria che vedrebbe così la titolarità domenica sera, all'Olimpico, contro la Roma.