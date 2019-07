Milan, Berlusconi su Giampaolo: "Devo parlargli, ho tanti consigli per lui"

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale numero uno del Monza, ha rilasciato una breve intervista al canale Youtube del giornalista Carlo Pellegatti per parlare del momento dei rossoneri: "E' un momento di passaggio, il Milan deve trovare la giusta volontà di puntare in alto che deve essere sostenuta e realizzata da una giusta dirigenza. Giampaolo? Devo ancora parlare con lui. Ho tante cose da suggerirgli. Lui è bravo, sono sicuro che saprà fare proprie alcune mie considerazioni. Il modulo è importante, ma ci sono anche altre caratteristiche di gioco che io penso di poter sottolineare a lui".