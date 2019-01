Milan, Biglia accelera i tempi: sarà pronto per la ripresa del campionato

Ronaldo: "Gol alla Juve il più bello della carriera ma non mi rende felice"

Da Dubai, in occasione dei Globe Soccer Awards, l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato dal palco dopo aver ricevuto il premio per il gol più bello del 2018. Per CR7 si tratta della terza affermazione. "Siamo nel 2019, il 2018 - ha detto - appartiene al passato. Tutto...