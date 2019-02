È finalmente finito il calvario di Mattia Caldara, la cui prima stagione in rossonero è stata compromessa dagli infortuni. A confermarlo è stato lo stesso difensore rossonero: "Spero che il calvario sia finito: dopo quattro mesi fermo, ho una voglia che non so descrivere. Il campo è tutto, non vedo l’ora di poter dimostrare il mio valore ringraziando la società che ha creduto in me. Manca poco" le parole dell'ex Atalanta riportate questa mattina da Leggo.