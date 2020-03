Milan, Carmignani: "Cedere Donnarumma sarebbe un sacrificio enorme"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Pietro Carmignani, ex preparatore dei portieri nonché viceallenatore rossonero con Arrigo Sacchi in panchina ha parlato così del futuro di Donnarumma: "La società deve operare in base a quello che ha, quindi traccerà delle linee e farà dei programmi. Cedere Donnarumma sarebbe un sacrificio enorme. Sicuramente il Milan, prima di fare questa cosa, batterà tutte le strade possibili per evitare la sua cessione. È un valore aggiunto della squadra, a parer mio per quindici anni sarà ancora sui livelli dei più bravi, forse sarà il migliore. Ma la società deve fare i conti con i bilanci".

Con il contratto in scadenza nel 2021, il Milan rischia di dover cedere Gigio a 20-25 milioni.

"Sarebbe una cifra davvero bassa. È evidente che dovranno provare a difendere anche il valore che il ragazzo ha raggiunto crescendo e giocando nel Milan. Non conosco la strategia della società, ma da un punto di vista non solo morale ma anche finanziario credo che il Milan farà di tutto per salvaguardare il suo capitale, che è enorme".

Ma trattare con Mino Raiola non è mai semplice.

"No, non è facile. Ci sono tante sfaccettature della vicenda. Non nascondo che sia difficile trattare con i manager e, soprattutto, con Raiola, uno che fa molto di più gli interessi dei suoi assistiti che delle società. È una legge di mercato: chi ha di più, offre di più. Il mondo del calcio va così. Tutti vogliono giocare nelle squadre che hanno potenzialità per vincere la Champions, i giocatori, ovviamente, sono ambiziosi. Ma credo che Donnarumma debba molto molto molto - e non finirò mai di dirlo: molto! - al Milan. E dovrebbe saperlo anche Raiola".