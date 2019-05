© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritardo di Bakayoko l'ultimo episodio di una lunga lista. Come riporta 'Sky', la decisione di mister Gattuso di mandare tutto il Milan in ritiro è frutto di una lunga serie di atteggiamenti ed episodi accaduti negli ultimi giorni che il tecnico rossonero non ha mandato giù.

Il ritardo di un'ora del centrocampista francese all'allenamento odierno è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso e quello che ha portato alla decisione finale: il Milan andrà in ritiro a partire da domani pomeriggio fino alla sfida di lunedì contro il Bologna.