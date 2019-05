Fonte: Con la collaborazione di Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' scoppiato il caso Bakayoko in casa Milan. Il centrocampista francese questa mattina s'è presentato alla seduta d'allenamento con un'ora di ritardo mandando su tutte le furie Gennaro Gattuso.

Urla a Milanello, clima teso - Il tecnico del Milan non ha preso bene il ritardo: clima molto teso in quel di Milanello, col tecnico che ha deciso per il ritiro punitivo che partirà da domani dalle ore 16.00 e durerà fino a lunedì, giorno della sfida contro il Bologna. Il gruppo ha provato a far desistere l'allenatore, ma non c'è stato nulla da fare: Gattuso non ha cambiato linea e, da domani, la squadra sarà in ritiro.