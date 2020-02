© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Zlatan Ibrahimovic è tutto un altro Milan. Come sottolineato dal Corriere della Sera, infatti, senza di lui l'Europa sarebbe rimasta un miraggio per il club rossonero, mentre ora - si legge - è un obiettivo concreto della formazione rossonera. Con lui in campo, la media del Diavolo è di 2,5 punti a partita.