Andrea Conti non scenderà in campo da titolare nemmeno contro il Cagliari. Nonostante il piccolo acciacco che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare sia stato ampiamente superato infatti, Gattuso gli preferirà ancora Calabria, che sta fornendo un rendimento importante e continuo fin dall'inizio della stagione. Conti dunque dovrà ripartire con buona pace ancora una volta dalla panchina, in attesa di una chance che arriverà. Magari a gara in corso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.