Milan, dirigenza al gran completo per assistere alla seduta odierna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dirigenza del Milan al gran completo oggi a Milanello, per sostenere la squadra in un momento difficile, in vista della sfida quasi decisiva di sabato, quando i rossoneri affronteranno la Lazio per quello che sarà un vero e proprio spareggio per il quarto posto. Come riporta Sky Sport, alla seduta diretta da mister Gattuso erano presenti Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Leonardo.