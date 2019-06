© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la maggior parte dell’ultima stagione, il Milan ha dovuto fare a meno di Giacomo Bonaventura. Dell’importanza del centrocampista rossonero ha parlato Maurizio Ganz a Milan Tv: “L’assenza di Bonaventura è pesata tantissimo. Dava quella tecnica e quell’imprevedibilità al Milan che è stata ereditata da Calhanoglu. Anche Jack ha giocato esterno ed interno di centrocampo. È un giocatore polivalente che riesce a dare fantasia sia in mezzo al campo che in avanti. È mancato tanto, quindi speriamo di poterlo rivedere in campo al più presto. Chiaramente, è stato credo Bonaventura uno degli acquisti più importanti degli ultimi cinque o sei anni”.