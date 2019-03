© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il fischio finale del derby perso contro l'Inter, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, tifoso rossonero, ha postato su Instagram: "Se non giochi a calcio per 70 minuti su 90, se non ci metti l’anima, se metti in campo “giocatori” che hanno la voglia, la grinta e la forma fisica di un bradipo, é giusto che tu perda. Ma Kessie deve giocare per forza? Forza Milan sempre".