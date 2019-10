Milan, lavoro su tecnica e tattica. Pirlo assiste all'allenamento

Fonte: acmilan.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio per il Milan dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Pioli. Ad assistere all'allenamento odierno, insieme a Maldini e Massara, anche un gradito ospite: l'ex rossonero Andrea Pirlo. L'allenamento è iniziato in palestra dove il gruppo ha svolto la fase di attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per proseguire nel lavoro atletico con una serie di esercitazioni eseguite con il pallone tra gli ostacoli bassi e le sagome. Successivamente, sul campo ribassato, altra fase di lavoro tecnico-atletico suddivisa in diverse stazioni: serie di scatti con gli elastici e controllo del pallone in corsa finalizzato al tiro in porta. A seguire lavoro sul possesso palla prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso l'allenamento odierno.