Milan-Lazio, forze dell'ordine in allerta: si temono nuovi cori razzisti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La maglia di Acerbi sventolata da Kessie e Bakayoko dopo l'ultimo incrocio di campionato non è dimenticata. Soprattutto dai tifosi della Lazio, che si avvicinano alla sfida col Milan di stasera in un clima di tensione, scrive Il Messaggero. Le forze dell'ordine, riporta il quotidiano capitolino, per le notizie arrivate da entrambe le tifoserie, seguiranno l'evento con particolare attenzione. C'è timore per nuovi cori all'indirizzo dei due centrocampisti rossoneri. Ad arbitrare ci sarà Mazzoleni, lo stesso arbitro del famoso Inter-Napoli del 26 dicembre, non interrotto nonostante i cori all'indirizzo di Koulibaly, poi espulso. Avrà fatto tesoro dell'esperienza.