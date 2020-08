Milan, Leao si fa male e chiude al 36' la stagione. Entra Bonaventura, alla gara d'addio

Rafael Leao deve uscire anzitempo dopo aver accusato un problema all'inguine. Il portoghese era fin qui il migliore in campo, rendendosi protagonista in occasione del gol del vantaggio rossonero. Chiude al 36' del primo tempo la sua prima stagione al Milan che conta 31 presenze e 6 reti in Serie A. Al suo posto Giacomo Bonaventura: per lui questa è l'ultima partita col Diavolo.