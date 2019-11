Milan-Napoli, i convocati di Ancelotti: out Mario Rui e Ghoulam, c'è Allan

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida contro il Milan, in programma domani a San Siro (ore 18). I terzini sinistri Mario Rui e Ghoulam non figurano nell'elenco a causa dei problemi fisici. Recupera Allan, assente anche Tonelli. Ecco la lista completa:

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Younes.