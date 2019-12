Milan, oggi partitella in famiglia: doppietta per Rebic e Leao

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Mister Pioli, il Milan è tornato al lavoro nel primo pomeriggio per iniziare la marcia di avvicinamento all'importante trasferta di Bologna. Dopo il lavoro in palestra, la squadra si è divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori impegnati nel match di domenica contro il Parma, ha svolto un lavoro di tecnica sul campo centrale. Il secondo gruppo, invece, è uscito sul campo cinque per proseguire con una partitella di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 25' minuti ciascuno). L'incontro in famiglia è terminato 6-1 in favore della Prima Squadra con le doppiette di Leão e Rebić e le firme di Castillejo e Borini. Marcatore della Primavera Tonin. Il programma di domani prevede un'unica sessione di allenamenti mattutina.