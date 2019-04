Milan, Piatek e la C. Italia: con un gol può raggiungere Novara e Catania

L'attaccante del Milan Krzysztof Piatek nella sfida di questa sera contro la Lazio in Coppa Italia andrà alla caccia del suo nono gol nella competizione e come riportato da Opta potrebbe raggiungere, da solo, il secondo e terzo attacco della stessa Coppa Italia. A oggi infatti solo Fiorentina (12), Catania (9) e Novara (9) hanno segnato più gol del polacco.

8 - Krzysztof Piatek ha realizzato otto gol in questa edizione della Coppa Italia: solo tre squadre hanno fatto meglio di lui (12 per la Fiorentina, nove per Catania e Novara). Spietato.

— OptaPaolo (@OptaPaolo) 24 aprile 2019