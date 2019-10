Milan, più Piatek di Leao: il polacco favorito in attesa del 4-3-1-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzystof Piatek favorito su Rafael Leao per partire dal primo minuto nella sfida contro la Roma di domenica alle 18. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stefano Pioli sta anche pensando al 4-3-1-2, con i due attaccanti insieme, ma per il momento i due restano in ballottaggio e il polacco è avanti.