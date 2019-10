Milan, rifinitura in vista della SPAL: tattica e partitella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Seduta di rifinitura del Milan in vista della gara di domani contro la SPAL a San Siro. Questo il report dell'allenamento pubblicato dal club rossonero sul sito ufficiale: "L'allenamento è cominciato in palestra dove la squadra ha effettuato il riscaldamento prima di uscire sul campo per lavorare con il pallone. La rosa, poi, ha proseguito effettuando l'attivazione muscolare - una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e le sagome - e a seguire la squadra è stata divisa in due gruppi per alcuni torelli a tema da svolgere alla massima intensità. Terminata la prima parte, Mister Pioli ha schierato due formazioni per dare il via alla fase tattica. Infine, si è giocata la consueta partitella su campo ridotto".