© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del match di domani contro il Milan, valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma a San Siro alle ore 15, mister Roberto De Zerbi ha convocato 24 calciatori. Questo l'elenco completo del Sassuolo:

Portieri: Pegolo, Russo, Turati.

Difensori: Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Romagna, Toljan, Tripaldelli.

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Duncan, Locatelli, Magnanelli, Mazzitelli, Obiang, Traoré.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Raspadori.