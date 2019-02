© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Venerdì sera, il Milan tornerà in campo a San Siro contro l'Empoli, ma per questo match Rino Gattuso non potrà contare su Suso: l'esterno spagnolo, diffidato, è stato infatti ammonito sabato scorso contro l'Atalanta e per questo motivo è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Il tecnico milanista non ha ancora deciso chi schierare al suo posto sulla fascia destra, ma la soluzione più logica sarebbe quella di rilanciare dal primo minuto Samu Castillejo. Lo riferisce questa mattina Tuttosport, che analizza la stagione finora piuttosto deludente dell'ex Villarreal: Gattuso gli ha dato diverse chance fino a questo momento, ma lui non è mai riuscito a convincere del tutto.