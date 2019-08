Milan, Theo Hernandez rientra dopo la sosta: appuntamento col Verona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Theo Hernandez sta recuperando dalla lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra, riportata nell'amichevole contro il Bayern Monaco, ma i tempi di rientro non sembrano essere immediati. Il sentore è che il francese, infatti, dovrebbe rientrare a disposizione dopo la sosta per le nazionali, in occasione di Verona-Milan di metà settembre. Lo riporta milannews.it.