Milan, Zapata rischia stop di almeno un mese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutte notizie per Rino Gattuso, che dovrà rinunciare a Cristian Zapata per diverse settimane: come riferisce La Gazzetta dello Sport, il colombiano, che si è infortunato lunedì a Genova, ha infatti riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e dovrà restare fuori per almeno un mese.