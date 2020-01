FIFA ed Electronic Arts hanno annunciato oggi che dal 7 al 9 febbraio a Milano si disputerà il FIFA eClub World Cup. Per la prima volta l'Italia ospita il torneo videoludico, arrivato alla 16esima edizione. 24 partecipanti da tutto il mondo alla fase finale (tre dei quali italiani) dopo una scrematura partita da 190 giocatori. Le ultime tre edizioni sono state disputate a Londra e il campione in carica è il tedesco Mohammed Harkous. Inghilterra, Francia, Spagna, Danimarca e Arabia Saudita hanno il maggior numero di vittorie (2) mentre nessun italiano è mai arrivato in finale.