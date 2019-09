© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dal sito ufficiale della Roma, il nuovo acquisto Henrikh Mkhitaryan ha commentato anche il simpatico siparietto col cantante Al Bano nel giorno del suo matrimonio: "Stavamo vagliando diversi luoghi in cui sposarci. Alla fine abbiamo deciso di sposarci in una delle città più romantiche del mondo. C’è una chiesa armena nell’isola di San Lazzaro, a Venezia. Abbiamo deciso quindi di fare in modo che la cerimonia avvenisse lì e di sposarci a Venezia”.

A molta gente è piaciuto moltissimo il fatto che abbia chiamato Al Bano a cantare al suo matrimonio.

“È stato un regalo di mio suocero. È stata una sorpresa, non sapevamo neanche che ci sarebbe stato. Tutti sono stati contenti, è stato bello che ci sia stato anche lui”.