Moggi: "Gattuso è una certezza, Napoli seria candidata per lo Scudetto"

vedi letture

Luciano Moggi, ex dg della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC analizzando la lotta Scudetto in Serie A: “Il Napoli è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. Per me è la squadra che in questo momento ha più certezze. Juve e Inter, che sulla carta, sarebbero le favorite, non sono ancora riuscite a esprimere il loro potenziale. La Juve deve trovare un’identità, mentre l’Inter dipende troppo da Lukaku. Gattuso è stato un calciatore vincente. E ha tutte le carte in regola per diventarlo anche da allenatore. Mi piace il modo con cui riesce a gestire il gruppo. Per me Gattuso è una certezza. Al Napoli serviva un attaccante che desse profondità alla manovra. Grazie al lavoro di Osimhen, anche Lozano è riuscito finalmente a far vedere le sue qualità. Ripeto, per me il Napoli ha parecchie chance di vincere lo scudetto”.