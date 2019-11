© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Luciano Moggi ha commentato a TuttoBari le voci a proposito di una possibile offerta di Al Thani per acquistare il Napoli: "Secondo me sono solo voci. Il Napoli se lo tiene stretto De Laurentiis perché è una creatura che ha portato avanti dalla C alla A. Poi questo al momento, dopo vediamo. Non credo nemmeno a questa proposta di Al Thani".