© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi, per il Mondiale donne, si torna in campo per giocare alcune gare della fase finale. L'Italia di Milena Bertolini, ha battuto anche la Giamaica, con un sontuoso 5 a 0 e vola agli ottavi di finale. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le partite in programma:

15:00 Olanda D-Camerun D

21:00 Canada D-Nuova Zelanda D