Mondiali Femminili, Spagna ok in rimonta: battuto il Sudafrica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria per la Spagna nel match d’esordio ai Mondiali Femminili. La formazione iberica si è imposta per 3-1 in rimonta sul Sudafrica nella sfida disputata allo Stade Oceane di Le Havre. Sudafrucane avanti con Kgatlana al 25’, poi le spagnole hanno trovato il pari al 69’ si calcio di rigore. All’82’ il Sudafrica è rimasto in dieci per l’espulsione di Vilakazi per somma di ammonizione. Ancora rigore per la Spagna, ancora un gol per Hermoso. All’82’ il gol di Garcia ha chiuso la sfida.