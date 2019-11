© foto di Ninni Cannella/TuttoLegaPro.com

Sarà Messico-Brasile la finale del Mondiale Under 17. La Seleçao ha battuto nella notte la Francia per 3-2 al termine di una clamorosa rimonta. Sotto di due reti fino a mezz'ora dalla fine, i verdeoro ribaltano la partita con Kaio Jorge, Gabriel Verone Lazaro. La finalissima si giocherà domenica alle 23 italiane a Gama. Prima, alle 19, la "finalina" per il terzo posto fra Olanda e Francia.