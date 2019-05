Montefusco: "Napoli, Ancelotti doveva seguire il lavoro di Sarri"

A Maracanà, nel pomeriggio di MC Sport, l'ex tecnico Vincenzo Montefusco ha parlato di Napoli e non solo.

Su Sarri

"Stupito di Sarri alla Juve? Per niente. Sarebbe l'uomo giusto per far giocare bene la squadra e ottenere risultati. Il limite? I grandi campioni difficilmente vogliono dei compiti precisi, vogliono essere liberi. Sfiducia del Chelsea? Volevano mandarlo via qualche mese fa, non ha legato molto con la piazza ma i risultati sono dalla sua parte. Non so come si fa a mandare via uno come lui".

Sulle panchine di Real Madrid e Juventus

"Scambio Allegri-Zidane? Sono chiacchiere per ora. Zidane ha vinto tutto, è più abituato a gestire il campione. Sarri invece vuole far giocare il campione come vuole lui".

Sulla prima annata al Napoli di Ancelotti

"E' stato un colpo magistrale. Mi aspettavo che continuasse a fare il lavoro di Sarri. Questa squadra è portata a giocare in quella maniera, Ancelotti ha cambiato molto, tanto che non si capisce ancora chi gioca in mezzo al campo. Non credo che giocherà ancora con il 4-4-2".