Dejan Kulusevski

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenico Morfeo, da ex atalantino e crociato, ha detto la sua su Dejan Kulusevski, in prestito dall'Atalanta al Parma, alla Gazzetta dello Sport: "Forte, in A ci sta alla grande. È l’ultima scoperta dell’Atalanta, ma presto parleremo di altri nomi. Nel settore giovanile bergamasco non c'è nessuna pressione, ti senti a casa. E i tifosi non pretendono lo scudetto, o comunque certi risultati. Per un calciatore il loro entusiasmo è fondamentale".