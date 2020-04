MotoGP, il patron Ezpeleta: "Non sono fiducioso che si disputi il Motomondiale"

Il patron del Motomondiale Carmelo Ezpeleta, ha parlato della stagione che ancora non ha potuto prendere il via a causa del Coronavirus: "Non sono molto fiducioso che saremo in grado di correre questa stagione - ha dichiarato l'amministratore delegato di Dorna Sports - Noi continuiamo a lavorare sodo affinché sia possibile iniziare e consideriamo ogni soluzione. Potremmo anche sopravvivere nel caso in cui dovesse saltare tutto e in questo caso, quello peggiore, ci prepareremo alla stagione 2021 in modo tempestivo. Al momento la prima gara sarebbe previsa il 21 giugno in Germania ma il suono di queste parole sanno di resa che potrebbe diventare ufficiale nelle prossime settimane.