Mourinho: "Mi vedo più in nazionale che in un club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho, ex tecnico tra le altre di Manchester United e Inter, è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport per parlare di un suo eventuale futuro come commissario tecnico: "Mai dire mai, ma mi vedo più in nazionale che in club. Vorrei partecipare ad un Europeo o ad un Mondiale, è questo ciò che mi manca. Vorrei provare, ma non necessariamente con il Portogallo".