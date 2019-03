© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Moviola sul derby per Il Corriere dello Sport che elogia l'arbitro Guida. Sfida già diretta all'andata, ieri molto bene almeno fino all'espulsione poi trasformata in giallo di Conti. L'intervento su Lautaro Martinez è scomposto, pericoloso, rischia di far male all'avversario e probabilmente è sbagliata anche la revisione del VAR Calvarese.