© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria fondamentale per la Juventus in Champions League contro la Lokomotiv Mosca (2-1). Questa la moviola della partita a cura de La Gazzetta dello Sport: "Una partita non semplice gestita con sicurezza da parte del greco Sidiropoulos, ma la gestione dei cartellini è apparsa discontinua. Al 17’ Matuidi prende il primo per un intervento troppo rude su Eder. Al 32’ il reclamo di un rigore per un fallo su Cuadrado ma la caduta appare esagerata rispetto al contatto e la decisione di lasciare correre sembra corretta. La giocata acrobatica al 40’ di Ronaldo che finisce con il portiere della Lokomotiv, Guilherme, a terra è davvero pericolosa: per fortuna la botta avviene solo in caduta con la gamba di CR7 sul volto dell’estremo difensore, ma un giallo - oltre all’avvenuto annullamento del gol di Dybala - non avrebbe sorpreso.

Cuadrado, rischio rosso - Ancora una mano leggera al 67’ nei confronti di Cuadrado: la scivolata da dietro del colombiano, già diffidato, su Joao Mario poteva serenamente valere un’espulsione. Giusto ancora il giallo per il fallo inutile di Barinov all’89’ su Bentancur. Ma quando un portiere perde tempo in maniera evidente, come ha fatto Guilherme in più occasioni, sarebbe giusto non solo riprenderlo, ma anche ammonirlo.