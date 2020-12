Mpasinkatu: "Le milanesi non rallenteranno, la Juve deve fare la corsa su di loro"

vedi letture

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto il direttore sportivo e opinionista Malu Mpasinkatu:

“Rabiot? Credo che la Juventus abbia optato per questa soluzione dopo averci ragionato sopra. La Juventus ha perso male contro la Fiorentina, ma era in dieci, non ha giocato bene, magari aveva la testa alle vacanze, ma a quei livelli se già non stai benissimo e hai un uomo in meno non la recuperi più. La Juventus di Pirlo deve imparare per il 2021 ad essere più costante perché il campionato è cortissimo sia in vetta che nelle zone alte di classifica, non bisogna fare calcoli e pensare che il Milan prima o poi si fermerà. Il Milan ora ha allungato a +10, la Juventus negli anni ha dimostrato anche a delle rimonte da -15, ma poi ci sono Inter e Milan che corrono, quelle dietro si alterneranno. La Juventus deve fare la corsa sulle milanesi che però non si fermeranno facilmente”.