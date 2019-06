Fonte: Fcinternews.it

La vecchia gloria nerazzurra Carlo Muraro, presente in occasione della festa della Curva Nord in Piazzale Angelo Moratti (con vista sullo Stadio San Siro), ha presentato il libro "L'Inter ha le ali" parlando in questo modo: "L'obiettivo era quello di far capire ai giovani quali fossero i valori di allora e per cosa si giocasse. Dovevi fare delle rinunce importanti per arrivare a determinati traguardi. All'epoca grandi persone si occupavano del settore giovanile e in prima squadra trovavi grandi allenatori. I miei insegnamenti cerco adesso di trasmetterli ai miei figli e nipoti. Ricordo che abbiamo vinto il campionato con una squadra composta da squadra solo ed esclusivamente italiani. Nove o dieci calciatori provenivano dal settore giovanile, tra l'altro".