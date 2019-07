Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Ventunesimo giorno di ritiro a Dimaro Folgarida per il Napoli di Carlo Ancelotti. Esercitazione tattica a centrocampo, gruppo diviso in due squadre con partitella a porte piccole nella prima parte dell'allenamento mattutino (l'unico di giornata). Successiva esercitazione con uscita difensiva per nove uomini contro undici, chiusura con una partitella a campo ridotto. Differenziato per Karnezis e Malcuit, domattina l'ultima seduta di allenamento in Trentino. Poi il Napoli partirà per Edimburgo in vista dell'amichevole contro il Liverpool, in programma domenica 28 luglio.