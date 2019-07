Napoli-Cremonese, formazioni ufficiali: Milik dal 1', Elmas in panca

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Il Napoli scende in campo a Dimaro Folgarida per la terza e ultima amichevole del ritiro precampionato. Gli azzurri, reduci dal ko col Benevento (1-2) e dalla vittoria per 5-0 contro la Feralpisalò, alle 17.30 sfidano la Cremonese di mister Rastelli. Tra i partenopei c'è Milik dal 1'. dopo aver superato l'affaticamento che gli ha impedito di giocare venerdì scorso. Elmas, vista l'ufficialità del trasferimento arrivata nel pomeriggio, è già in panchina.

Queste le formazioni ufficiali della partita:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik. Allenatore: Ancelotti. A disposizione: Karnezis, Idasiak, Malcuit, Mario Rui, Verdi, Elmas, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Tutino, Younes.

CREMONESE (4-4-2): Agazzi; Mogos, Claiton, Caracciolo, Terranova; Arini, Castagnetti, Boultam, Migliore; Piccolo, Palombi. Allenatore: Rastelli. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Ravanelli, Rondanini, Xoxha, Renzetti, Girelli, Cella, Deli, Montalto, Soddimo.